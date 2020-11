Sommergewinn in Eisenach fällt wegen Coronavirus so gut wie aus

Schon im Spätsommer hatte Zunftmeister Torsten Daut überlegt, inwieweit der Sommergewinn in der Größenordnung wie man ihn kennt, im nächsten Jahr stattfinden kann. Da gab es noch Hoffnung, da die Corona-Zahlen auf deutlich niedrigerem Niveau waren als jetzt. Nun aber sind mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie der Festzug durch die Stadt mit Zehntausenden Zuschauern und die zwei Kommerschabende in der Werner-Aßmann-Halle nicht umsetzbar, informierte Torsten Daut am Sonntag. „Ich habe immer geschaut, wie sich die Lage entwickelt und wir haben zeitig das Gespräch mit Ordnungsamt und Gesundheitsamt gesucht“, berichtete er.

Die Entscheidung fiel allen Beteiligten schwer. Doch die vielen Vorgaben, die sich aus den Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie ergeben, sind nicht umsetzbar, zum Teil auch aus finanziellen Zwängen heraus. Deshalb hatten Vorstand und Förderverein in den letzten Wochen beraten und entschieden, die größten Programmpunkte bereits jetzt abzusagen.

Im November beginnt sonst die heiße Phase im Zunfthaus, werden neue Wagen gebaut, die ersten Blüten gedreht, beginnen die Proben für die Kommersche. Nichts davon ist durch die neuen Kontaktbeschränkungen möglich. So plant die Zunft für das kommende Jahr aktuell nur das Streitgespräch zwischen Frau Sunna und Herrn Winter sowie das Verbrennen der Strohpuppe in einem geschlossenen Veranstaltungsbereich mit begrenzter Besucherzahl. Ob dies am Festtag des Sommergewinns, am 13. März 2021, möglich sein wird, werden die nächsten Monate zeigen.

Vielleicht ist der Rummel wenigstens auf dem Festplatz Spicke möglich. Planungen dazu seien angelaufen, erklärt der Zunftmeister. Das Gelände auf der Spicke ist gut einzuzäunen, kann mit getrennten Ein- und Ausgängen arbeiten. Auch die Erfahrungen mit ersten Rummeln während Corona haben gezeigt, dass Hygienekonzepte dort gut funktionieren.

Beim Festzug sieht das wieder anders aus. Der Umzug müsste unter den derzeit geltenden Regelungen des Freistaates für Brauchtumsveranstaltungen in einem geschlossenen Gelände stattfinden. Dies ist kaum vorstellbar, selbst für eine kleine Zugvariante durch die Weststadt nicht, erklärt Torsten Daut. Auch können die Mindestabstände zwischen den Besuchern und den Umzugsteilnehmer nicht durchgängig sichergestellt werden. Die namentliche Erfassung der Besucher würde die Veranstalter zudem vor eine nicht zu bewältigende Herausforderung stellen.

Die Zunft muss auch ein Auge auf ihre Finanzen haben. Der großen Solidarität aus der Bevölkerung, den Sponsoren und den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern und Helfern ist es zum Glück zu verdanken, dass der Verein die harten finanziellen Einschnitte vom Ausfall in diesem Jahr bisher verkraftet hat. Aber es konnten natürlich keine neue Einnahmen generiert werden, deshalb müsse man umsichtig wirtschaften, so Daut. Die vom Land Thüringen bereitgestellte finanzielle Corona-Hilfe von 80.000 Euro konnte aufgrund der Vergaberichtlinien, auch wegen der aktuell noch soliden Finanzsituation des Vereins, nicht beantragt werden.

Um zum Sommergewinn am 13. März wenigstens einen Hauch von Frühling in die Stadt zu holen, ruft die Zunft schon jetzt auf, am Festwochenende Haus, Balkon, Geschäft oder die eigene Wohnung zu schmücken. Denn so trotzte man in der Weststadt bereits in diesem Jahr der Pandemie. Man könne ja jetzt gut damit anfangen. Auch die Blütenfrauen arbeiten in Heimarbeit und drehen weiter, versicherte Torsten Daut.