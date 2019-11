Nach einem Wasserschaden in der Geschwister-Scholl-Schule wird seit Mittwoch wieder unterricht. Für die Arbeitsgruppen am Nachmittag stellt jetzt die Sommergewinnszunft ihr Vereinshaus zur Verfügung.

Sommergewinnszunft hilft der Scholl-Schule

Die Sommergewinnszunft stellt der Geschwister-Scholl-Schule ihr Vereinshaus in der Eisenacher Gargasse zur Verfügung, damit dort am Nachmittag Arbeitsgruppen stattfinden können. Die bisherigen Räume sind zurzeit nicht nutzbar. Unbekannte hatten eine Toilette im zweiten Obergeschoss des Schulhauses verstopft, und das Wasser ist über Stunden bis in den Keller gelaufen. Nur durch Zufall hatte ein Lehrer, der Material für die Unterrichtsvorbereitung holen wollte, den Schaden entdeckt. In der Folge war der Unterricht zwei Tage ausgefallen. Seit Mittwoch wird wieder unterrichtet. Klassenräume sind zwar nicht betroffen, aber die Schulsozialarbeit mit ihren verschiedenen Angeboten.

Deshalb sind Schulleiterin Ilona Langert und Eisenachs Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) sehr froh über das Angebot von Zunftmeister Torsten Daut, die Räume kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ab 4. Dezember können die Arbeitsgruppen am Nachmittag in der Gargasse stattfinden. „Eine davon ist unsere AG Kochen und Backen“, erzählt die Schulleiterin. „Es ist schön, diese Unterstützung zu erleben, die das Schulleben derzeit vereinfacht“, so Wachtmeister.