Klaus Burschka arbeitet in der Zunftwerkstatt am Festwagen mit dem Wetterfrosch.

Sommergewinnszunft in Eisenach beginnt mit Bau der Festwagen für 2024

Eisenach. Die Sommergewinnszunft beginnt mit der Vorbereitung auf den Festzug 2024. Dazu gehört der Aufbau der Wagen.

Die Mitglieder der Sommergewinnszunft beginnen am Montag, 6. November, damit, die Wagen für den Festzug 2024 aufzubauen, Papierblüten zu drehen, Kostüme auszubessern und neu anzufertigen. Start ist ab 19 Uhr im Zunfthaus in der Eisenacher Gargasse. Interessierte Helfer, die zum ersten Mal bei den Vorbereitungen unterstützen möchten, können sich jeden Dienstag, ab 19 Uhr, im Vereinshaus melden. Dort erhalten sie erste Einblicke in die Aufgaben und können sich danach für einen regelmäßigen Einsatz entscheiden.

Der Vereinsvorstand der Sommergewinnszunft trifft sich bereits seit Anfang September, um den Sommergewinn 2024 vorzubereiten. Das Thema für den Festzug wird die „Die Werra im Wartburgkreis“ sein.

Bis Mitte Dezember wird von Montag bis Freitag ab 19 Uhr im Zunfthaus in der Gargasse gearbeitet. In der Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel legen die Wagenbauer, Blumendreherinnen und Schneiderinnen eine Pause ein. Start im neuen Jahr ist am 2. Januar.

Der Festzug findet am 9. März 2024 statt. In gewohnter Weise werden Frau Sunna und Herr Winter mit ihrem Gefolge durch die Straßen ziehen. Dazu kommt der thematische Teil mit der Werra.