Sommerkino in der Ruhlaer Trinitatiskirche

Ruhla. Der Förderverein der Trinitatiskirche Ruhla lädt zum Sommerkino ein. An dem Abend ist auch die Ausstellung mit 3D-Fotos wieder geöffnet.

Der Förderverein St. Trinitatis Ruhla lädt zum Sommerkino in die Kulturkirche: Am Freitag, 4. August, wird ab 20 Uhr der Film „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ gezeigt. Mit viel Humor wird von einer außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Igor und Louis erzählt. Igor ist ein körperlich behinderter Hobby-Philosoph, der als Fahrradkurier für Biogemüse jobbt, und Louis ein Unternehmer und Workaholic, der vor lauter Arbeit in seiner Bestattungsfirma die Lebensfreude vergessen hat.

Der Eintritt zum Kinoabend kostet fünf Euro und ist eine Spende für den Erhalt der Trinitatiskirche. Die Trinitatisbar ist geöffnet und es gibt herzhafte Häppchen.

Sehenswert ist außerdem die derzeit in der Kulturkirche gezeigte Ausstellung von 3D-Fotografien. Am 4. August, also am Kinoabend, werden Akteure der 3D-Fotografie bereits ab 18 Uhr in der Kirche sein und Interessierten in einem Rundgang die Bilder und die Technik erklären. Ebenso wird es am Sonntag, 27. August, sein. Dann sind die Kirchentüren ab 15 Uhr offen, und Fotobegeisterte können sich die Ausstellung letztmalig anschauen, bevor sie wieder abgehangen wird.

Sommerkino, Trinitatiskirche Ruhla, 4. August, 20 Uhr, Eintritt fünf Euro