Eisenach. Das Eisenacher Theater am Markt zeigt im kommenden Jahr eine Komödie, die bereits als Kinofilm ein Gassenhauer war.

Sommertheater spaziert auf Sonnenallee

Nach dem grandiosen Erfolg des diesjährigen Sommertheaters stand für die Verantwortlichen des Theaters am Markt (TAM) schnell fest, dass es 2020 wieder Lachen und Leben mit Kultur im Hof des Eisenacher Stadtschlosses geben wird. „Wir sind mit unseren Vorbereitungen sogar so weit, dass wir schon jetzt mit ermäßigten Tickets in den Weihnachtsvorverkauf gehen können“, freut sich TAM-Produktionschefin Theresa Frey.

Auch beim TAM wird es sich um das allgegenwärtige Thema „30 Jahre Wende“ drehen. Mit der Produktion des Stückes „Auf der kürzeren Seite der Sonnenallee“ wartet das freie Theater mit einer Komödie auf, die „aber die aktuellen gesellschaftlich relevanten Bezüge nicht vergisst“, so Vereinschef Andreas Artschwager. „Das Stück ist witzig, klug und verzichtet auf den erhobenen Zeigefinger.“

Das Stück entstand nach dem Erfolg des Spielfilms „Sonnenallee“ für die Bühne. „Die kürzere Seite der Sonnenallee“ erzählt im Schatten der Berliner Teilung die Geschichte von Micha und seiner Clique. Sie waren jung, sie liebten Musik von den Rolling Stones und Jimi Hendrix, sie waren aufmüpfig, lustig, besoffen, hoffnungslos verknallt – und sie mimten zuweilen auch die braven Schüler. Sie feierten Partys und verarschten Grenzer ebenso wie westliche Mauertouristen, die hinter dem Betonwall das Elend des Ostens sehen wollten. „Ein komödiantischer Sprung in einen DDR-Alltag, den es so konzentriert und heiter nur auf der Bühne des TAM geben kann“, so Frey.

Um dies in Szene zu setzen, ist diesmal Stephan Rumphorst als Regisseur dabei. Rumphorst lebt seit 2012 in Eisenach und arbeitete als freier Regisseur auch für das Landestheater. „Die hohe Begeisterung und Motivation der ‘Tamaten’ hat mich in den vergangenen Produktionen sehr beeindruckt, deshalb freue ich mich auf die Zusammenarbeit.“

Vom 8. bis 19. Juli 2020 wird das Stück täglich (außer 13./14. Juli) ab 19.30 Uhr gespielt. Wer noch Lust hat, auf oder hinter der Bühne mitzumachen, wendet sich an kontakt@theaterammarkt.de.

Karten im Vorverkauf gibt es für ausgewählte Vorstellungen derzeit zum Early-Bird-Preis von 30 Euro (ermäßigt 20 Euro) auf der Internetseite www.sommertheater-eisenach.de, im Ticketshop Thüringen und in Eisenach im Pressehaus, Sophienstraße 40a, sowie in der Tourist-Information.