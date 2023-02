Sondervotum der Jury für den „Sieger der Herzen“

Eisenach. Enttäuschung nach dem Zuschlag für Halle als Zukunftszentrum. Ostbeauftragter Schneider: In Eisenach war Herzblut dabei

„Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir haben ein tolles Konzept vorgelegt und mit einer tollen Truppe und der ganzen Stadt hier gekämpft. Wir sind, das höre ich auch aus den Gesprächen mit der Jury heraus, Sieger der Herzen“, lässt Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) keinen Zweifel, dass ihre Hoffnung andere waren. Sie hatte sich natürlich den Zuschlag für die Stadt Eisenach für den Bau des „Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ gewünscht. Dich die Jury hat sich anders entschieden. Die Stadt Halle bekam den Zuschlag.

Und die Bewerbung macht sich jetzt schon bezahlt. „Eisenach ist auf der Landkarte des Bundes angekommen und ich werde mich dafür einsetzen, dass die Stadt später auch bei andren Fragen nicht aus dem Blick des Bundes gerät“, versichert Carsten Schneider. Der SPD-Mann ist Ostbeauftragter der Bundesregierung und war federführend für den Wettbewerb zuständig.

In einem Sondervotum an das Bundeskabinett hat die Jury folgendes notiert: „Aufgrund des herausragenden bürgerschaftlichen Engagements und der zivilgesellschaftlichen Kooperation im rahmen der Bewerbung Eisenachs empfiehlt die Jury die Förderung der Stadt, zum Beispiel bei der Umgestaltung des Torhauses zu einem „Haus des bürgerschaftlichen Engagements“. Er, so Schneider, sei aber auch für andere Vorschläge offen und „würde den Impuls der Jury gern aufnehmen, um Eisenach zu stärken“. Er berichtet, dass die Eisenacher nicht nur mit ihrem Konzept, sondern auch mit der Herzlichkeit und Engagement „großen Eindruck bei der Jury hinterlassen haben.“

OB Wolf freut sich natürlich über das Lob der Jury im Sondervotum. Selbstverständlich hofft sie, dass die Bewerbung und die vielen durch die Bewerbung ausgelösten guten Gespräche, Früchte für die Stadt trügen. „Wir haben uns Respekt erworben. Dies soll keine Eintagsfliege sein“. Man werde sich in den kommenden Tagen in der Stadt zusammensetzen und im „bekannten Geist mit bürgerschaftlicher Beteiligung gemeinsam überlegen“, wie die Zukunftsfähigkeit der Stadt unterstützt werden könne.

„Wir haben viel Lob für unsere Bewerbung erhalten, gerade weil sie so besonders war, von der Stadtgesellschaft getragen und für den geist, den sie ausgestrahlt hat“, sagt Wolf. Auch dadurch sei Eisenach ja nach dem Besuch der Jury aus ihrem Status vom kompletten Außenseiter zu einem ernst genommenen Bewerber geworden. Auch Halle habe eine tolle Bewerbung vorgelegt, und sei mit ähnlichen strukturellen Defizit gebeutelt wie Eisenach.

Man habe ja gewusst, dass die fehlende Universität mit einer entsprechenden Ausrichtung das Manko der eigenen Bewerbung sei. Und dies habe dann wohl am Ende auch den Ausschlag gegeben. „Wir hatten auf die Kooperation mit der Uni Erfurt und unserer Dualen Hochschule gesetzt, mit einem breit ausgelegten wissenschaftlichen Ansatz“, so Wolf. Die Jury habe aber wohl eine etablierte Struktur einer Universität mit starkem osteuropäischem Fokus präferiert. „Es hätte aus meiner Sicht auch nichts genutzt, wie andere Bewerber mehrere hundert Tausend Euro für die Kampagne einzusetzen.“

Man habe, so Wolf, wahnsinnig viel Energie in die Bewerbung gesteckt. „Da muss ich die Mitstreiter loben. Was da an zeit, Ideen und Aufwand im Ehrenamt reingesteckt worden ist, da kann ich nur den Hut ziehen und Danke sagen. Ich bin froh. solche tollen Menschen in unserer Stadt zu wissen“.

CDU-Landtagsabgeordneter Raymond Walk findet den Entscheid natürlich auch bedauerlich, für ganz Thüringen. Schließlich habe es ja mit Jena eine weitere Staat aus dem Freistaat bis in diese Endrunde geschafft. „Allerdings war es ohnehin schwierig für Eisenach, weil sich die Landesregierung ja für Jena ausgesprochen hatte“. Die Stadt Eisenach habe sich aber nichts vorzuwerfen. Vielleicht, so Walk, gelinge es ja, in Gesprächen eine Art Außenstelle in Eisenach zu etablieren“.

Und auch für Katja Wolf geht davon aus, dass dies nicht Ende der Geschichte ist. Man werde nach nun weiter den Kontakt mit Bund und Land halten, um zu sehen, welche andere Ideen oder Konzepte miteinander in Stadt umsetzbar seien. „Wir haben landes- und bundesweit unter Beweis gestellt, welche Potenziale in Eisenach vorhanden sind und dass es sich für alle lohnt, diese gemeinsam mit uns zu nutzen“.