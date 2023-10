Songs von Rio Reiser im Eisenacher „Glockenhof“

Eisenach. Rio-Reiser-Cover gibt es viele, aber die von Sven Panne sind etwas Besonderes. Der Musiker spielt jetzt in Eisenach.

Mit Songs von Rio Reiser gastiert Sven Panne am Sonnabend, 14. Oktober, ab 20 Uhr im Eisenacher Hotel „Glockenhof“. Wer den Musiker schon einmal live erlebt hat, weiß, dass seine Rio-Reiser-Cover etwas Besonderes sind. Für sein Programm hat Sven Panne bewusst weniger bekannte Stücke aus Rio Reisers umfangreichem Werk ausgewählt. Ein Teil entstammt den Alben „Rio am Piano“. Unter der aktuellen Auswahl sind außerdem Stücke, die noch nie in reiner Klavier-Instrumentierung zu hören waren, zum Beispiel „Sternchen“, „Mitten in der Nacht“ oder „Der Junge am Fluss“. Die Songs wurden neu arrangiert. Darunter ist auch das behutsame „Lang lang“, das überhaupt nur auf der “Blackbox” von Rio Reiser erschienen ist, vielen Menschen also gänzlich unbekannt sein dürfte.

Damit gelingt Sven Panne jenseits der großen Hits eine Hommage an Rio Reiser voller besonderer Momente. Gleichzeitig schafft er neue Einblicke für diejenigen, die sich noch einmal neu von Rio verzaubern und begeistern lassen möchten. Rio Reiser (1950-1996) war Sänger und Haupttexter der Band Ton Steine Scherben. Nach Auflösung der Band setzte er seine Karriere als Solokünstler fort.

Reservierungen & Tickets unter Telefon 01752341643