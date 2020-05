Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Songwriter und Barbesitzer ist mit am Start

„Pimalo“ ist sein Künstlername, geboren wurde er 1971 als Mario Alsleben. Beruflich ist er Musiker, Musikschullehrer und Barbesitzer in Eisenach, vom Gefühl aber Songwriter, Gitarrist und Sänger. „Laurin Madlene“ heißt das Stück, mit er als neues Video in den „Eisenacher Wohnzimmer Konzerten“ (erreichbar auch über die Homepage dieser Zeitung) an den Start geht.

Gelernt hat Mario Alsleben unter anderem an der Los Angeles Music Academy in den USA ab 1999. Mit zahlreichen Bands spielte er in verschiedenen Musikrichtungen, er hat Theatermusik geschrieben und Straßenmusik gemacht. Unter dem Künstlernamen Pimalo ist er seit knapp 12 Jahren aktiv und tourte auch durch Portugal, Spanien und Polen, sowie 2011 durch die Ukraine. Sein neuestes Album heißt „All the trees are still moving“ und ist seit Mai 2018 auf dem Markt.

Mit den über die Internetseite dieser Zeitung und dem Klick auf das Logo erreichbaren „Eisenacher Wohnzimmer Konzerten“ wollen wir zeigen, welch großartige Musikerinnen und Musiker es in der Region Eisenach gibt, die vielfach unter den Beschränkungen der Corona-Krise leiden. Die Bandbreite und Qualität zeigen schon jetzt, warum es sich lohnt, für den Erhalt dieser Musiklandschaft über die Krise hinaus zu kämpfen.

Wer an den Konzerten teilnehmen will, sendet eine E-Mail an: p.rossbach@tlz.de.