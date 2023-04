Soroptimistinnen spenden für Eisenacher Bildungsfonds

Eisenach. 1500 Euro zur Unterstützung von Kindern aus einkommensschwächeren Familien oder von Alleinerziehenden. Damit werden zum Beispiel Nachhilfestunden oder auch die Musikschule bezuschusst.

Mit 1500 Euro unterstützt der Serviceclub der Eisenacher Soroptimistinnen den Eisenacher Bildungsfonds. Doreen Schubert und Catrin Schwertfeger überreichten die Spende dem städtischen Beigeordneten Ingo Wachtmeister (SPD) und der Kinderbeauftragten Annette Backhaus.

Die Stadtverwaltung teilte dazu mit: Der Serviceclub helfe seit Jahren bei weiteren Projekten und Einrichtungen. Geld hätten Kinder und Jugendliche aus Eisenach und Umland unter anderem bei der Aktion „Lesekiste“ bekommen, welche die Stadtbibliothek für Schulen anbietet, sowie für die Zirkusprojekte der städtischen Kinderbeauftragten. Ebenso hätten die Soroptimistinnen die vorweihnachtliche Wunschzettelaktion und schon mehrfach den Bildungsfonds unterstützt.

Schnelle Rückmeldung,wenn Nachhilfe geschwänzt wird

Mit dem Geld werden nach Auskunft aus dem Rathaus Kinder vor allem aus kinderreichen und einkommensschwachen Familien oder Kinder von Alleinerziehenden unterstützt. Diesen solle so ein besserer Zugang zu Bildung ermöglicht werden. Sie sollen außerdem zum Lernen motiviert werden. „Es ist wichtig und richtig für unsere Stadt, dass es so einen Bildungsfonds gibt“, wird Wachtmeister in der Pressemitteilung zitiert. Der Bedarf nehme stetig zu.

Ein wichtiger Partner für die Stadt ist die Eisenacher Schülerhilfe, wo Kinder über den Bildungsfonds Nachhilfe- und Förderangebote in Anspruch nehmen können. „Die Zusammenarbeit mit der Schülerhilfe hat sich sehr gut entwickelt“, so Backhaus. Vor allem auch, weil die Schülerhilfe sehr schnell Rückmeldung gebe, sobald ein gefördertes Kind mehrmals nicht zur Nachhilfe erscheine. „Nicht immer sind es ja Kinder, die sich freuen, wenn sie zur Nachhilfe müssen, oder das Elternhaus unterstützt sie nicht mit der nötigen Konsequenz, auch zu diesem Förderangebot zu gehen“, sagt Backhaus.

Mit Zuschüssen aus dem Bildungsfonds werde zum Beispiel auch die Anschaffung von Schul- und Arbeitsmaterialien unterstützt, ein finanzieller Beitrag zu Einzel- oder Gruppennachhilfe bei leistungsschwachen Schülern geleistet, begabte Schüler werden gefördert oder Kreativkurse sowie die Teilnahme an Kursen der Musikschule oder des Sportvereines ermöglicht. Hinzu kommen Zuschüsse für Klassenfahrten, Betreuungsangebote am Nachmittag oder ein Zuschuss für Eintrittsgelder.

Soroptimist hat in Eisenach derzeit 26 Frauen als Mitglieder.