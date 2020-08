Das traditionsreiche Auktionshaus Sotheby’s mit Niederlassungen in New York, London, Paris, Genf und Hongkong gelangt immer wieder mit schwindelerregenden Rekordsummen für Versteigerungen in die Schlagzeilen. Beispielsweise für die Versteigerung des teuersten Autos der Welt. Für 48,4 Millionen Dollar wechselte vor zwei Jahren ein 1962er Ferrari 250 GTO, der nur 36 Mal gebaut wurde, den Besitzer. Für ein Gemälde von Leonardo da Vinci fällt 2017 bei 450 Millionen Dollar der Hammer bei Sotheby’s. Die Experten dieses Auktionshauses waren auch schon in Eisenach aktiv und machten Schlagzeilen. „Die kostbaren Kunstsammlungen der Wartburg bei Eisenach sollen geschätzt und aufgelistet werden“, schreibt die Nordwestzeitung am 14. August 1991 unter der Schlagzeile „Wartburg-Sammlung“. Die Experten des namhaften Auktionshauses interessierten im Jahr nach der Wiedervereinigung sich ganz besonders für ein Gemälde von Lucas Cranach und für eine historisch wertvolle Bibel mit handschriftlichen Vermerken des Reformators Martin Luther. Die Wartburgsammlung, so die Nordwestzeitung, sei eine der bedeutendsten der neuen Länder. Die Schätzung diente damals keinen Verkaufszwecken, sondern der Ermittlung des Versicherungswerts.