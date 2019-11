Spätlese bringt Wärme und Freude in die November-Tristesse

Wärme und Freude statt November-Tristesse Eisenach. Alle Jahre wieder tritt die Band Spätlese im Herbst im Eisenacher Jazzclub auf – so wird die Tristesse des Novembers aufgehellt, kündigt Jazzclub-Chef Reinhard Lorenz das diesjährige Konzert an. Und tatsächlich: Mit den ersten Klängen zaubert die Musik ein Lächeln in die Gesichter der Zuschauer und Freude in die Herzen. Zumal alle Jahre wieder das Altbekannte durch Neues ergänzt wird, indem Gäste dabei sind - diesmal Musiker des Folk-Ensembles „UnArtTick“ aus Jena. Antje Holzbauer (Geige, Nyckelharpa, Gesang) spielt in beiden Formationen, und so kam die Idee auf, ein gemeinsames Konzert zu planen. Eine gute Idee, wie sich zeigt.

Das abwechslungsreiche Repertoire von Spätlese an traditioneller europäischer Folkmusik wird so noch vielfältiger und klangreicher. Die Musiker nehmen die Besucher mit auf eine Reise durch Europa, durch Rhythmen und Melodien, durch Stimmungen von temperamentvoll, beschwingt, lyrisch, sehnsüchtig bis humorvoll. Bei solcher einer Vielfalt gilt oft: Da wird alles ein bisschen, aber nichts richtig gekonnt. Doch ob die herausfordernden Balkan-Rhythmen oder die rasante irische Folklore, die Melodik des schwedischen Volksliedes und die Melancholie des sephardischen Songs, die Lyrik der russischen Weise und die Lebensfreude der Musette – alles klingt authentisch und „richtig“. Wohl auch deshalb, weil die Musiker mit einem für Laien erstaunlichem Können überzeugen, und weil sie spürbar mit Herz und Seele dabei sind, selbst voller Freude am gemeinsamen Spiel. Zudem will sich hier niemand in den Vordergrund spielen, steht das Gemeinschaftswerk im Vordergrund, so dass trotz kürzester Probezeit ein harmonisches Miteinander spür- und hörbar ist. Ines Andraczek (Dudelsäcke, Klarinette, Flöten, Gesang, Ansagen) mit ihrem Charme bildet zwar so etwas wie das „Herzstück“ der Band, ergänzt durch die meisterhaft fiedelnde Antje Holzbauer als zweite „Frontfrau“. Aber auch Javier Czernicoff (Percussion), Irina Storozev (Akkordeon,Gesang) und Eberhard Rackow (Gitarre, Bass, Percussion) sind ebenso wichtige Mitgestalter, und Elisabeth Jung (Akkordeon) bekommt einen extra Applaus dafür, das die Handzuginstrumentenbauerin erstmals ihr selbst gefertigtes Akkordeon im Konzert erklingen lässt.Die angekündigten fröhlichen Lieder sind zwar oft von Melancholie durchwoben, aber immer schwingt viel Lebensfreude mit, wird klar: Auch nach dem nebligen November folgt ein warmer Frühling. Zu den herzerwärmenden Liedern gibt es berührende Botschaften, so dass sich der von Reinhard Lorenz zitierte Wunsch von Fritz Rau erfüllt, aus einem Konzert mögen die Leute immer gescheiter rausgehen. Gescheiter, strahlender, beschwingter gehen sie; und die Tristesse des Novembers wirkt viel bunter und wärmer.