Spatenstich für neues Gerätehaus der Stützpunktfeuerwehr

Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) kommt nicht umhin, mit der Redensart „Was lange währt, wird gut“ den Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses zu kommentieren. Erste Schritte und Gespräche zum Projekt liegen sechs Jahre zurück. Als das Brandschutzamt des Kreises 2014 Treffurt zu einer Stützpunktfeuerwehr machte, mehrten sich Forderungen nach einem geeigneten Grundstück für einen Gerätehausneubau. Fündig wurde die Stadt knapp 200 Meter entfernt von der jetzigen Feuerwehrgarage mit einem Grundstück der einstigen Dentalfabrik in der Friedrich-Ebert-Straße.

Blick über das Baugelände, auf dem das neue Feuerwehrgerätehaus entstehen soll. Foto: Norman Meißner

Nach dem Abriss des mehrgeschossigen Dental-Betriebsgebäudes 1999/2000 erwirbt Treffurt 2016 ein Teilstück des Bodens. „Nach dem Abriss hat die Landesentwicklungsgesellschaft 15 Jahre lang vergeblich versucht, das Areal für gewerbliche Nutzung zu vermarkten“, erzählt der Bürgermeister am Rande des Spatenstichs. Das Jahr 2017 füllt sich mit der Beauftragung verschiedener Planungen eines Brandschutz-, eines Statik- und eines Baugrundgutachtens, der Vermessung sowie der Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung, der Baugenehmigung und des Zuwendungsbescheids des Thüringer Verwaltungsamts über 360.000 Euro. Im Jahr darauf erwirbt die Stadt die Restfläche von knapp 4000 Quadratmetern, die Raum für Erweiterung bietet. Der Stadtrat vergibt Planungsleistungen für Heizung, Lüftung, Sanitär im Frühjahr 2019 an ein Ingenieurbüro und im Dezember die Rohbauarbeiten an ein regional tätiges Bauunternehmen.

Die Bauarbeiten starteten in diesen Tagen. Für Anfang Mai ist die Grundsteinlegung geplant. Foto: Norman Meißner

„Bislang sind 250.000 Euro in das Projekt geflossen“, spricht Michael Reinz über den insgesamt 2,5 Millionen Euro teuren Neubau. Mit 360.000 Euro unterstützt Thüringen und 120.000 Euro der Wartburgkreis die Bauarbeiten. „Für jedes Dorfgemeinschaftshaus ist die Förderquote viel höher“, findet der Bürgermeister, dass in Land und Kreis das Ehrenamt zu wenig Beachtung findet. Das Ehrenamt würdige man am besten mit entsprechenden Rahmenbedingungen.

Der Neubau solle für die Kameraden Motivation sein, weiter zu machen, um mit noch mehr Freude die Feuerwehrarbeit zu leisten. Das alte Gerätehaus genügte nicht mal mehr den Mindestansprüchen. Noch teilen sich beide Geschlechter eine Umkleide. „Zum Jahresende kommt das neue HLF 10, und die Sturzhöhe der alten Garage ist kritisch, könnte sogar die Sondersignalanlage gefährden“, sagt Michael Reinz. Neben fünf Stellplätzen inklusive Waschplatz für Einsatzfahrzeuge auf der Nordseite, einem Schulungs- und Versammlungsraum der Jugendfeuerwehr in Parterre des südlichen Gebäudeteils sowie Umkleiden, Sanitärräume entsteht darüber auch ein Fitnessraum für die Kameraden. „Die Raumnutzfläche beträgt 800, die Übungsfläche vor der Fahrzeughalle etwa 480 Quadratmeter“, erzählt Architektin Angela Leinhos. Etwa 4.800 Kubikmeter umbauter Raum entsteht.

Im südlichen Bereich entsteht der Sozialtrakt des neuen Feuerwehrgerätehauses. Foto: Norman Meißner

Die alte Feuerwehrgarage auf dem Bauhof bezog Treffurts Wehr 1992. „5000 Arbeitsstunden Freizeit wurden damals von den Kameraden für die Herrichtung geopfert“, erzählt der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, David Büchner. Seither habe Treffurt viel Geld ins alte Gebäude gesteckt, um immer wieder neu auftretende Baumängel zu heilen. Anfang Mai ist die Grundsteinlegung geplant.