SPD stellt Oberbürgermeister in Eisenachs Partnerstadt

Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) ist in der Stichwahl am Sonntag im Amt bestätigt worden. Das Foto zeigt ihn zur gemeinsamen Feierstunde der Partnerstädte Marburg und Eisenach anlässlich des Jahrestags „30 Jahre Deutsche Einheit“.

Marburg. Die Wartburgkreis-SPD gratuliert Thomas Spies (SPD) zur Wiederwahl als Oberbürgermeister von Marburg. Marburg ist Eisenachs Partnerstadt.

In Eisenachs Partnerstadt Marburg ist es am Sonntag zur Stichwahl um den Oberbürgermeister gekommen, in der sich Amtsinhaber Thomas Spies (SPD) knapp mit 50,2 Prozent gegen Nadine Bernshausen (Grüne) durchgesetzt hat. Der hiesige SPD-Kreisvorsitzende Michael Klostermann gratuliert seinem Parteikollegen und verweist darauf, dass Eisenach in Thomas Spies seit Jahren „einen zuverlässigen Partner und Freund“ hat. Die Stichwahlen in Hessen bestätigten laut Klostermann, dass die SPD eine „starke Kommunalpartei“ ist. Das will er „auch im Wartburgkreis bei der anstehenden Kreistagswahl unter Beweis stellen“.