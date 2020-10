SPD und CDU legen Finger in Eisenacher Wunde

Im Eisenacher Rathaus geht es personell so eng zu, dass ein millionenschweres Budget langsamer den Weg in Investitionen findet, als es einige Fraktionen gerne sähen

Auf die derzeit angespannte Personaldecke verweist nicht nur die politische Führung der Stadtverwaltung Eisenach in diversen Angelegenheiten seit Monaten immer wieder in Ausschüssen und im Stadtrat. Das Manko zieht sich durch etliche Abteilungen der Verwaltung. CDU-Stadtratsmitglied Andreas Neumann ist einer, der die mangelnde Schlagkraft der Verwaltung bemängelt. Eisenach verfüge nach Jahren der größten Geldnot über ein millionenschweres Budget, das die Verwaltung mangels Mitarbeitern aber nicht in diesem Umfang in Projekte und Investitionen in Investitionen umsetzen könne. Diese Situation, bemängelt Neumann, sei hausgemacht.