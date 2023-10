SPD Wartburgkreis bereitet sich auf die Wahlen vor

Bad Salzungen. Die SPD Wartburgkreis berät, wie sie sich auf die bevorstehenden Wahlen vorbereiten muss.

Um das Superwahljahr 2024 geht es beim Kreisparteitag der SPD am Sonnabend, 21. Oktober, in Bad Salzungen. Als Gast wird Thüringens Innenminister Georg Maier im Solewerk-Hotel erwartet. Auch die Staatssekretärinnen Katharina Schenk und Katja Böhler sind angekündigt. Die SPD-Mitglieder wollen zudem über die aktuelle politische Lage in Thüringen und im Bund diskutieren. Weiter legt der Vorstand Rechenschaft über seine Arbeit ab.