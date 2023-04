Specht-Experten versammeln sich im Hainich

Kammerforst. Tagung der Fachgruppe Spechte der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft im Nationalpark Hainich.

Nicht ganz zufällig hat sich die Fachgruppe „Spechte“ der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft unlängst in Kammerforst zu einer großen, internationalen Tagung getroffen. „25 Jahre Nationalpark Hainich“ waren hierfür ein entsprechend guter Anlass für die Ortswahl.

Im Hainich leben Schwarzspecht, Grünspecht, Grauspecht, Buntspecht, Mittelspecht, Kleinspecht und Wendehals.

Abgerundet wurde die Tagung mit einer Exkursion in die alten Buchenwälder des Nationalparks. Foto: Denny Juchem

Die rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren laut einer Mitteilung der Nationalparkverwaltung aus ganz Deutschland und den beiden Nachbarländern Österreich sowie der Schweiz angereist. Los ging es gleich mit einem Vortrag über den Nationalpark Hainich und seine Spechte.

Der Tag darauf war für die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer war prall gefüllt mit zahlreichen Fachvorträgen. Dabei gab es die drei Themenblöcke „Schutz alter Buchenwälder“, „Monitoring von Spechten“ und „Alles rund um Spechte“.

Aber natürlich kann es eine solche Tagung im Hainich nicht geben, ohne dass es auch hinaus geht in die Natur. Abgerundet wurde daher das Zusammenkommen am dritten Tag mit einer Exkursion in die alten Buchenwälder des Nationalparks auf der Suche nach den dort lebenden Spechten.

„Ich freue mich, dass der Nationalpark Hainich nach 2004 zum zweiten Mal Austragungsort dieser Fachtagung geworden ist – und das passend zum 25. Geburtstag. Für Spechte ist der Hainich mit seinen mehr als 5000 Hektar nutzungsfreien Laubwäldern und dem strukturreichen Umfeld ein wahres Eldorado. Sieben Arten kommen hier vor“, freut sich Nationalparkleiter Manfred Großmann über das gelungene Treffen der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft.

Und weiter sagte er: „Ich bin mir sicher, dass viele der Teilnehmer wieder zu einem Besuch hier in die Welterberegion Wartburg Hainich kommen werden. Sie haben gesehen, es lohnt sich“.