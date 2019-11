Eisenach. In der Vorweihnachtszeit wird an die Nächstenliebe appelliert - doch Vorsicht: Die Gutmütigkeit wird von Betrügern ausgenutzt, die um Spenden für einen wohlmeinenden Zweck bitten.

Spendensammlungen in Eisenacher Innenstadt nicht genehmigt

Gerade in der Vorweihnachtszeit kommt es häufig vor, dass in der Eisenacher Innenstadt - insbesondere in der Fußgängerzone Karlstraße/Querstraße - um Spenden für vermeintlich gemeinnützige Zwecke gebettelt wird, zum Teil auch aggressiv. Hin und wieder kann es auch passieren, dass Zeitungsabonnements verkauft werden. Erst vor wenigen Tagen hat das Ordnungsamt in der Karlstraße ungenehmigte Spendensammler aufgegriffen und entsprechende Platzverweise erteilt.

In den wenigsten Fällen sind diese „Spendensammlungen“ genehmigt. Auch das bloße Vorzeigen des Ausweises einer Organisation berechtigt nicht zu diesen Aktionen. Für Sammlungen müssen stets Erlaubnisse von Thüringer Landesverwaltungsamt vorliegen. Zudem ist auch das aggressive Betteln verboten.

Die Stadtverwaltung weist aus diesem Anlass darauf hin, dass derzeit im Stadtgebiet keine Sammlung beantragt und genehmigt ist. Wer Fragen zu Spendenaktionen oder Zweifel hat, ob eine Sammlung genehmigt ist, kann sich an das Ordnungsamt (Markt 2, Telefonnummer: 670-309) wenden.