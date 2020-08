Eisenach. Am Mittwoch, 26. August, wird die Eisenacher Bahnhofsstraße halbseitig für den Verkehr gesperrt.

Sperrung in der Eisenacher Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße wird am Mittwoch, 26. August, von 7 bis 17 Uhr zwischen Nikolaitor und Einmündung Müllerstraße halbseitig für den Verkehr gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ein Baukran wird in dem Bereich aufgestellt.

Die Bahnhofstraße kann an diesem Tag nur vom Nikolaitor in Richtung Bahnhof bis zur Einmündung der Müllerstraße befahren werden. Fahrzeuge aus Richtung Bahnhof werden über die Müllerstraße und die Schillerstraße umgeleitet. Die Ampel an der Kreuzung Bahnhofstraße/Müllerstraße wird während der Sperrung ausgeschaltet.

In diesem Zusammenhang wird auch die Müllerstraße vom Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) aus in Richtung Bahnhofsstraße gesperrt, da ein Auffahren auf die Bahnhofstraße nicht möglich ist.