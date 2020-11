Spezialisten vollführen Hochseilakt auf der Arbeitsbühne

In großen Höhen zu arbeiten, ist etwas für Freaks. Man muss extrem höhentauglich sein. Was sich in diesen Tagen an Windkraftanlagen auf dem Reitenberg bei Neukirchen abspielte, ließ Autofahrer und Passanten mit Staunen und Bewunderung nach oben schauen. In bis zu 100 Meter Höhe inspizieren, warten und reparieren Spezialisten eine Anlage der Firma Boreas, die auf dem Reitenberg zehn Windkraftanlagen ihr eigen nennt. Die letzten davon wurden 2018 errichtet.

Der Einsatz von Kränen und Gerüstkonstruktionen ist an hochgelegenen Standorten wie Windkraftanlagen kaum praktikabel. Bis sie vor Ort sind, vergeht wertvolle Zeit, und Zeit ist Geld. Auf dem Reitenberg arbeiten Experten, vor allem aus Osteuropa, mit einer Technologie aus flexiblem Seilzug und einer Rotorblatt-Befahranlage in zum Teil schwindelerregender Höhe. Das sieht für Laien spektakulär aus. Experten haben darin allerdings Erfahrung und Routine. Die Sicherheitsvorkehrungen sind freilich hoch. Allein wer keinen Helm auf dem Kopf hat, darf der Windmühle während der Reparatur nicht zu nahe kommen. Zentimeter für Zentimer in luftige Höhe Befahranlagen ermöglichen es, schwer zugängliche Arbeitsorte zeitsparend und bequem zu erreichen und dabei sämtliche Werkzeuge und Materialien mitzuführen. Damit fahren Höhenarbeiter die Anlage Zentimeter für Zentimeter ab und beheben kleinere Schäden. Gerade die Rotorblätter, die bei der Instandsetzung durch die Arbeitsbühne spicken, sind im Betrieb immensen Belastungen ausgesetzt, die häufig Materialschäden zur Folge haben: Selbst hochwertige Beschichtungen halten Wind und Wetter nicht dauerhaft Stand. Boreas investiert in die präventive Instandsetzung von Windkraftanlagen ordentlich. Verschlissene Stellen werden ausgebessert. Mehrere Tage dauert diese Prozedur. Dieses Bild wird ob der Zahl der Anlagen und ihrer vermeintlichen Vermehrung im Zuge der Energiewende häufiger werden, nicht nur auf dem Reitenberg. Die besagte Anlage wurde 2018 in Betrieb genommen und erzeugte bis dato 17,8 Millionen Kilowattstunden Strom. Das ist nach Angaben von Boreas-Sprecher Tim Hegewald ausreichend, um 7000 Personen ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Neuere Anlagen haben einen Lastenaufzug Die Arbeitsbühne aus Aluminium ist an Seilen aufgehangen. Die müssen im ersten Schritt erst einmal auf den Turm der Windkraftanlage gebracht werden. Ältere Anlagen, wie es sie im Windfeld Neukirchen auch noch gibt, haben eine Treppenanlage im Bauch. Für einen Industriekletterer ist der Gang über die Leitertreppen mit einem Rucksack und einem riesigen Seil darin eine zeitaufwendige Angelegenheit. Neuere Anlagen besitzen einen einfachen Lastenaufzug mit Korb. Ob und in welcher Ausführung auf dem Windvorranggebiet Reitenberg weitere Anlagen gebaut werden dürfen, wird seit fast zwei Jahren diskutiert, eine Entscheidung immer wieder verschoben. Der Gemeinderat Mihla war einhellig dagegen. In der Stellungnahme der Stadt Eisenach sind Einwände etwa zur Höhenbegrenzung enthalten. Das Zehnfache der Höhe der Windkraftanlage soll die Abstandsfläche betragen, auch beim Austausch von kleinen gegen größere Windrotoren, hatten CDU und SPD durchgesetzt. Eine große für drei kleine, lautet die Boreas-Devise. Für Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) gilt grundsätzlich: „Abwägen, aber nicht verhindern.“