Hier wurde nicht im Sand gespielt, hier wurde von Groß und Klein neuer Spielsand auf den Spielplatz in Oberellen geschippt.

Spielplatzsanierung in Oberellen: Zehn Kubikmeter Sand geschippt

Oberellen. In Oberellen treibt der Kinder- und Jugendförderverein die Neugestaltung des Spielplatzes an der Großgasse weiter voran.

Im Mai dieses Jahres begann der Kinder- und Jugendförderverein Oberellen damit, einen kleinen Spielplatz an der Großgasse neu zu gestalten. Noch ist dieser wegen der anhaltenden Bauarbeiten gesperrt, doch am vergangenen Samstag konnten in einem weiteren Arbeitseinsatz 10,5 Kubikmeter Spielsand aufgefüllt werden. Und damit ist der Verein der Wiedereröffnung des Spielplatzes im kommenden Frühjahr ein gutes Stück näher gekommen.

Viele fleißige Hände halfen auch beim Aufbau des neuen hölzernen Baugerüstes. Foto: Katrin Roth / Kinder- und Jugendförderverein Oberellen

Seit dem ersten Spatenstich hat sich viel getan, berichtet Katrin Roth, erste Vorsitzende des Kinder- und Jugendfördervereins Oberellen. Seit dem Baustart im Frühjahr wurde eine Betonfläche auf dem Nachbargrundstück entfernt, um den Spielplatz zu vergrößern, der alte Zaun wurde zurückgebaut, und es gab umfangreiche Boden- und Fundamentarbeiten. Zuletzt wurde das neu angeschaffte Bauwerk-Spielgerüst aufgebaut.

Aktuell galt es, die neue Sandbaustelle um das hölzerne Klettergerüst mit Spielsand aufzufüllen. Mit Radlader, Schubkarren und Schaufel haben acht Erwachsene und vier Kinder am Samstag 10,5 Kubikmeter Sand an den Ort seiner Bestimmung gebracht. Selbst das Wetter hielt sich, es regnete erst nach Ende des Arbeitseinsatzes. Einige Omas und Muttis hatten die Versorgung mit warmen Getränken, Kuchen und Bockwurst übernommen.

Wiedereröffnung des Spielplatzes ist für das Frühjahr geplant

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, findet Katrin Roth. „Die Grube ist etwas größer geworden als geplant, wir benötigen noch rund eine Multicar-Ladung Sand.“

Als nächster Schritt ist der Einbau eines Bodentrampolins geplant. Nach einer Tüv-Abnahme kann der derzeit gesperrte Spielplatz wieder geöffnet werden. „Im Frühjahr planen wir die offizielle Einweihung“, sagt Katrin Roth.