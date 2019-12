Spitz-Party im Eisenacher Bürgerhaus darf stattfinden

Im Bürgerhaus in der Thälmannstraße wird es am 25. Dezember nun doch eine 80er-Jahre-Weihnachtsparty geben. Das wurde nach einem Gespräch zwischen dem Veranstalter, der Spitz Entertainment GmbH, und der Stadtverwaltung am Freitag bekannt. Demnach will die Stadt am 25. Dezember zunächst eine eigene Lärmmessung anstellen. Die Spitz GmbH indes schult ihre Sicherheitsleute speziell, damit diese bei Gästen darauf achten, dass im Außenbereich der Lärmpegel im vertretbaren Bereich bleibt.

Außerdem wolle man Gästen Tipps geben, dass sie bei An- und Abfahrt zur Diskothek mit auf die Einhaltung der nächtlichen Ruhe für Anlieger in dem Wohnviertel achten.

Danach wird die Messung ausgewertet. „Wir werden von Veranstaltung zu Veranstaltung schauen, was zumutbar ist“, versicherte Manuel Tippach vom Spitz. Der Vorverkauf für die Weihnachtsparty erfolgt im Laden Dejavu in der Alexanderstraße. Tickets kosten pro Person zehn Euro.

Die Nachricht, dass die Spitz-Leute ihre im Dezember geplanten Veranstaltungen im Bürgerhaus absagen wollten, löste Unverständnis aus. Viele sorgten sich, dass es künftig für die Jugendkultur in Eisenach kaum noch Angebote geben würde. „Wir planen nur sehr wenige Veranstaltungen im Bürgerhaus“, betonte Tippach, dass auch er als Veranstalter das Wohl der Anwohner in den Blick nehme.