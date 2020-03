Trotz Corona-Krise gab es eine spontane musikalische Einlage am Bach-Denkmal am Frauenplan.

Spontanes Ständchen an Bachs 335. Geburtstag Eisenach

Die offizielle Feier des 335. Geburtstages von Johann Sebastian Bach an dessen Denkmal am Eisenacher Frauenplan ist wegen Corona abgesagt worden. Spontan hatten sich am Sonnabend aber drei Musiker eingefunden, um Bach-Choräle zu spielen.

„Wir sind unsicher, ob wir das durften, aber vielleicht hat es die Menschen in ihren Wohnungen rund herum erfreut, sagte Christian Stötzner, einer der Posaunisten.

Geschmückt war das Bach-Denkmal mit Blütenzweigen der Sommergewinnszunft.

