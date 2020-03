Sport via Videochat

Zahlreiche Sportvereine haben ihr Training abgesagt. Das betrifft nicht nur Leistungssportler und Mannschaften im Spielbetrieb, sondern auch zahlreiche Menschen, die sich in ihrer Freizeit fit im Verein halten.

Aber dank moderner Technik kann man zuhause Sport treiben. Jedenfalls hat meine Trainerin angekündigt, via Videokonferenz mit uns Aerobic machen zu wollen. Wenn die Trainingsstunde am Abend ran ist, die sonst in der Roeseturnhalle stattgefunden hätte, werden wir uns in den Chat einwählen.

Die Sache hat nur einen Haken. Es können maximal zehn Leute teilnehmen. Aber auch dafür wird sich eine Lösung finden. Zumal unsere Trainerin schon überlegt hat, eine Stunde zu filmen, und das Video gibt es nach Hause. Ich finde es klasse, wie sie sich Gedanken macht, damit wir nicht aus der Übung kommen.

Im Moment sind überall kreative Ideen gefragt, den Alltag neu zu organisieren. Haben Sie Beispiele, über die unsere Lokalausgabe berichten kann? Wie organisieren Eltern die Betreuung ihrer Kinder? Wer hilft, weil sich ältere Nachbarn nicht mehr aus ihren vier Wänden trauen? Auf welche Weise werden soziale Kontakte aufrecht erhalten, wenn alle Treffpunkte geschlossen sind?

Sie können gern eine E-Mail schreiben an: b.schellbach@thueringer-allgemeine.de.