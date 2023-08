Sportfest der Nessetalwerkstätten Eisenach: Schubkarrenrennen und Sackhüpfen sind Klassiker

Stockhausen. 180 Teilnehmer beim Sportfest mit Gaudistationen der Nessetalwerkstatt der Diako in Stockhausen.

Der Sport hat in den Nessetalwerkstätten für Menschen mit Behinderungen einen hohen Stellenwert. Er sorgt nicht nur für eine Steigerung der Leistungsfähigkeit, er macht vor allem in der Gemeinschaft viel Freude. Und so fiebern die Teilnehmer jeder Neuauflage entgegen. Am Freitag war es wieder soweit und die Werkstätten luden zum diesjährigen Sportfest in den Park der Nessetalwerkstatt nach Stockhausen ein.

Susanne Gellert beim Wassertransport. Foto: Dirk Bernkopf

Traditionell geht es bei diesem Sportfest nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um ein Höchstmaß an Spaß und Bewegung. Schon die Eröffnung war unterhaltsam. Die Tanzgruppe genoss das viele Publikum und gab sich den Rhythmen hin. Dann folgte eine gemeinsame Erwärmung. Sporttherapeutin Kathrin Wilhelm hatte leichtes Spiel, die Teilnehmer waren hoch motiviert.

Rafael Kley schiebt Enrico Pabroda (links) und Jürgen Kruse schiebt Christian Schiller. Foto: Dirk Bernkopf

„Wir haben heute ungefähr 180 Teilnehmer aus verschiedenen Werkstätten am Start, neben den Leuten aus Stockhausen und Eisenach sind auch Gäste aus Bad Langensalza angereist“, sagte Wilhelm und erklärte, dass das Sportteam regelmäßig Angebote im Tischtennis, Schwimmen, Wintersport, Tanzen und Gymnastik mit Rückenschule anbietet. „Dazu kommen die Einzelförderungen für die Rollstuhlfahrer.“ Außerdem seien die Werkstätten Mitglied im Special Olympics Deutschland.

Team mit dem coolsten Namen gewinnt eine Runde Eis

Am Freitagvormittag wurden aber traditionell keine olympischen Sportarten angeboten, sondern es gab ein Sportfest mit Nonsensstationen. „Die Stationen sind jedes Jahr etwas anders, nur die Klassiker Schubkarrenwettrennen und Sackhüpfen dürfen nicht fehlen, das macht allen Spaß“, sagte Kathrin Wilhelm.

Marcel Baulesch beim Luftballon-Transport. Foto: Dirk Bernkopf

Das traf nicht nur auf die Teilnehmer zu, auch die Betreuer und Therapeuten machten fleißig mit. So ließ sich beispielsweise die Stockhäuser Einrichtungsleiterin Ilona Rentsch quietschvergnügt im Schubkarren über die Wiese fahren.

Entgegen den Wettkämpfen der Special-Olympics-Bewegung, bei denen die Athleten in festgelegten Leistungsklassen gegeneinander antreten, wurden bei diesem Sportfest keine Unterschiede gemacht. An 17 Stationen maßen die Teilnehmer ihre Koordination, Ausdauer und Beweglichkeit. Es wurden Bälle, Eier und Wasserbecher transportiert und geworfen, es wurde gesprungen, gelaufen und balanciert.

Das Balancieren auf Steppbrettern verlangte Koordination. Foto: Dirk Bernkopf

„Das macht riesigen Spaß, ich starte gleich noch einmal“ sagte Melanie Scholz und drehte noch eine Runde beim Sackhüpfen. Wer auf einen Rollstuhl angewiesen war, der wurde oft von den Mannschaftskameraden unterstützt, keiner wurde ausgeschlossen.

Am Ende gab es bei der Siegerehrung für alle eine Urkunde, denn Sieger waren sie alle, wie Kathrin Wilhelm bemerkte. Einen Sonderpreis gab es für den originellsten Teamnamen. Aus all den „Brennenden Hacken“, „Fantastische Springmäuse“, „Stiftung Wadentest“ oder die „Kugelrunden“ machten „Ilonas Freunde“ (Eisenacher Werkstatt) und das Team „Bockwurst“ aus Stockhausen das Rennen. „Beide Teams haben ein Eisessen mit mir gewonnen“, verriet Wilhelm.

Melanie Scholz war beim Sackhüpfen kaum zu bremsen. Foto: Dirk Bernkopf

Am 24. September geht es ernster zu, dann starten Athleten der hiesigen Werkstätten beim Wartburglauf-Jedermannrennen.