Landrat Reinhard Krebs (Mitte) mit Vertretern von Verwaltung und Sport in Vacha bei der Übergabe der Fördergelder.

Sportfördermittel wird in Vacha übergeben

Wartburgkreis. Der Wartburgkreis unterstützt den Neubau eines Sportlerheims in Vacha.

Über 73.600 Euro Sportfördermittel des Landkreises konnte Landrat Reinhard Krebs (CDU) an die Stadt Vacha übergeben, teilt das Landratsamt mit. Davon sollen der Ersatzneubau des Sportlerheims mitfinanziert (50.000 Euro) und der Sportplatz des Gymnasiums Vacha (23.617 Euro) aufgewertet werden.

„Sport hat die Kraft, Menschen zu inspirieren, zu vereinen und das Beste in ihnen hervorzubringen. Sport lehrt Durchhaltevermögen, Teamwork und den Glauben an sich selbst“, sagte der Landrat zur Übergabe in Vacha. Über die Sportförderung leistet der Wartburgkreis seinen Beitrag, das Orte des Sports, der Begegnung und des Gemeinschaftsgefühls geschaffen oder instandgesetzt werden können. Die Sportförderung soll vor allem jenen Vereinen zugutekommen, die im Kinder- und Jugendsport aktiv sind.

230.000 Euro für Bauarbeitenim Sportbereich

2023 werden allein für Baumaßnahmen (Geld für Sportgeräte, Ehrenamtsförderung, Weiterbildungen kommt noch dazu) an Sporteinrichtungen im Landkreis rund 230.000 Euro ausgereicht. „Das ist auch als Zeichen der Wertschätzung der großartigen ehrenamtlichen Arbeit, die im Breitensport geleistet wird, zu verstehen“, so der Landrat.

Das Vachaer Sportlerheim wurde im Jahr 1926 errichtet und mehrfach umgebaut. Der älteste Gebäudeteil befindet sich in einem nicht mehr sanierbaren Zustand. Für rund 1,8 Millionen Euro errichtet die Stadt Vacha einen Ersatzneubau der für alle Sportabteilungen nutzbar und barrierefrei sein wird. Der Sportplatz des Gymnasiums erhält eine neue Flutlichtanlage, Zäune, Ballfangnetze sowie ein neues Zauntor zu B 62. Hier werden insgesamt 94.468 Euro investiert.