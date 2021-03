Sprache ist auch der Mode unterworfen

Die Zunge zwischen den Lippen bastelt sich meine fünfjährige Tochter ein „Ei-fon“ aus Pappe und spielt „Telefonmieding“ oder „Widjokonferenz“ – wie sie’s bei der Mama oft beobachtet. „Aaalso…“, verkündet sie gewichtig, „wir sollten jetzt mal über dieses Projekt komuzinieren, das ist gaaanz wichtig… wie ich schon gesagt hab! Die gestrige und die heutige Info habt ihr ja schon gehört, äähm – Moment, ich muss kurz mal unterbrechen… weil… ich muss mal…“

Zwei Minuten Pause im Rollenspiel, Tür auf, Klospülung, Tür zu, „so, da bin ich wieder. Und jetzt berichte ich euch über die Aktivitäten, die es schon gibt…“ und so weiter.

Eigentlich ist die Vorführung zum Kaputtlachen! Höchst aufschlussreich aber auch, was das eifrig von Erwachsenen abgelauschte Vokabular angeht! Hier kriegen wir den Spiegel vorgehalten – gnadenlos. Was „komuzinieren“ wir auch immerzu, anstatt etwas einfach nur miteinander zu besprechen?

„Etwas“ kann ein Plan sein, ein Vorhaben, ein Versuch, aber nein! Heute sind wir umzingelt von Projekten, Synonym schlechthin für geschäftiges Treiben, selten mehr, öfter weniger sinnvoll. Wir strotzen nur so von Aktivitäten, deren Spannbreite groß ist – sagen wir mal von „richtig ranklotzen“ bis „dumm rumsitzen und blöd gucken“. Und davor, dahinter, drüber, drunter und dazwischen wuseln überall Infos wie kleine Scheißhausfliegen und machen sich richtig wichtig. Tja klar, heißt es, das Projekt kann Unkosten verursachen oder kostenneutral daherkommen.

Die Wörter nicht nur nutzen, sondern auch hinterfragen

Lassen Sie sich die Wörter auf der Zunge zergehen! Vergleichen Sie doch mal Kosten und Unkosten mit Sinn und Unsinn! Überlegen Sie, ob kostenneutrale nun unentschiedene Kosten oder weder gute noch schlechte Kosten sein sollen… und wenn ja, wie viele?

Fragen Sie auch gleich nach, wer von den immer gern zitierten Leistungsträgern darüber ein Stück weit entscheiden wird und in welchem Zeitfenster. Apropos – haben Sie Ahnung, wie man Leistung überhaupt trägt? Uni, kariert, geblümt oder gestreift? Vielleicht wie eine Stola oder salopp um die Taille geschlungen?

Und glauben Sie nicht auch, dass mit der Entscheiderphrase „ein Stück weit“ bloß die eigene Inkompetenz kompetent zugelabert wird? Wobei wir bei der Zeit wären, oh Pardon: beim Zeitfenster, aus dem man offenbar in die Zeit guckt wie andere auf den Hinterhof. Und aus dem sich bitte bloß keiner zu weit raus lehne und ins Zeitlose falle!

Genial, so als habe man Einsteins Theorie intus, klingt auch zeitnah. Wer sich auf diese Weise nicht festlegen will, hat was von Eulenspiegel! Doch Moment, der wollte ja nur Spaß und nicht den Nobelpreisträger mimen!

Sprache ist wie Kleidung der Mode unterworfen, die kommt und geht und mitunter Großkotziges, Sinnloses, Untragbares oder Lächerliches hervorbringt, selbstverständlich ergebnisoffen. Na und? Es outet sich, wer sich‘s anzieht… genau!

Susanne Krauß aus Eisenach sowie Stefanie Krauß und Carolinde Müller-Wolf schreiben eine Zeitungskolumne, angelehnt an ihren Blog „Die Zauberer von Ost“.