Sprechstunde am Telefon

Der Westthüringer Bundestagsabgeordnete Christian Hirte (CDU) setzt seine Telefonsprechstunde fort. Am Dienstag, 28. April, ist Hirte von 17 bis 18.30 Uhr ist Hirte unter Telefon: 030/227 71 228 erreichbar. Hirte wolle über dieses Gesprächsangebot auch erfahren, „wie die aktuellen Corona-Regelungen in der Bevölkerung, aber auch in den Unternehmen wahrgenommen werden“, heißt es in einer Mitteilung aus seinem Büro.