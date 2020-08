Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sprechstunden des Bürgermeisters von Amt Creuzburg

Der frisch gewählte Bürgermeister der neuen Stadt Amt Creuzburg, Rainer Lämmerhirt (UWG), bietet für die Bürger nun auch regelmäßige Sprechstunden in den Stadtteilen an.

An jedem Dienstag steht er für Fragen zur Verfügung – in geraden Wochen von 16 bis 18 Uhr im Mihlaer Rathaus, in ungeraden Wochen von 16 bis 18 Uhr im Creuzburger Rathaus. In Ebenshausen wird Lämmerhirt an jedem letzten Donnerstag des Monats von 16 bis 18 Uhr im Gemeindeamt zu finden sein. Für Scherbda, so Lämmerhirt, suche er gerade in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr noch eine Lösung.