Draht an Feldweg gespannt – Mopedfahrer im Wartburgkreis schwer verletzt

Unterbreizbach. Im Wartburgkreis ist einem Mann ein gespannter Stacheldraht zum Verhängnis geworden. Der Mopedfahrer erlitt schwere Verletzungen am Hals und musste in eine Spezialklinik gebracht werden.

Stacheldraht, der um eine abgemähte Wiese neben der Vachaer Straße in Unterbreizbach (Wartburgkreis) gespannt war, ist einem 30-jährigen bei einem schweren Verkehrsunfall zum Verhängnis geworden. Der Mopedfahrer übersah offenbar am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der angehenden Dämmerung den gespannten Draht und blieb mit dem Hals daran hängen, wie die Polizei mitteilte. Ein zehn Jahre alter Junge habe den Mopedfahrer gefunden, die Rettungsleitstelle alarmiert und Erste Hilfe geleistet, hieß es weiter.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 30-Jährigen zunächst in das nächstgelegene Krankenhaus und dann in eine Spezialklinik nach Erfurt.

Nach ersten Angaben vom Donnerstag ermittelte die Polizei zunächst wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Ermittlungen könnten allerdings noch ausgeweitet werden, sagte die Polizeisprecherin. Nach genauerer Begutachtung des Drahtgespanns werden vorsätzliche Straftaten nunmehr ausgeschlossen, so die Polizei.

Anmerkung der Redaktion: Zunächst war nach ersten Informationen von einem über einen Weg gespannten Draht berichtet worden. Im Zuge der Ermittlungen korrigierte die Polizei den Unfallhergang am Donnerstagnachmittag.