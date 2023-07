Stadt Eisenach befragt Vereine und Verbände – Teilnahme ist freiwillig

Eisenach. Eisenach möchte sich als Standort für ein Begegnungszentrum empfehlen, das von Vereinen, Initiativen, gesellschaftlich aktiven Gruppen aus der gesamten Bundesrepublik genutzt werden könnte – und zwar kostenlos. Aber was wünschen sich etwaige Nutzer?

Die Stadt Eisenach möchte sich als Begegnungszentrum deutschlandweit einen Namen machen. Beim Besuch von Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) und Vertretern des Initiativkreises „Zukunft gehört ins Zentrum“ im Kanzleramt seien erste Ideen besprochen worden, heißt es aus dem Rathaus.

Es solle, so die Mitteilung der Stadt, ein Bürgerforum entstehen, in dem Vereine, Verbände und Gewerkschaften kostenfrei tagen könnten. Für Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen müssten dann nicht mehr knappe Mittel für Mieten eingesetzt werden. Tagungen wären in diesem Haus möglich. Akteure der Zivilgesellschaft würden gefördert und dadurch gestärkt und vernetzt.

Um den Bedarf für so ein Haus zu ermitteln, wurde eine Online-Befragung entwickelt, mit der gemeinnützige Vereine, Verbände, Gewerkschaften und Organisationen um ihr Votum gebeten werden. Es werden mindestens 100 Umfrageteilnehmer gebraucht. Die Beantwortung der Fragen, so die Stadt, dauere lediglich drei Minuten.

Zur Umfrage: https://survey.lamapoll.de/Onlineumfrage-Kostenlose-Tagungskapazitaeten-fuer-zivilgesellschaftlich-aktive-Organisationen/