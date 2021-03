Stadt Eisenach beteiligt sich an Klimaschutz-Aktionen

Der Wasserverbrauch in Schulen geht leicht zurück. Auch in Schulen wird besser darauf geachtet, meint die Klimaschutzmanagerin der Stadt

Am Samstag gehen für eine Stunde im Zentrum Eisenachs die Lichter aus.

Eisenach. Auch in Eisenach bleiben am Sonnabend die Lichter aus. Die Stadt beteiligt sich am jährlichen Aktionstag der World Wide Fund For Nature (WWF) am 27. März. An mehreren prominenten Orten werden Punkt 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter ausgehen. Dunkel wird beispielsweise das Stadtschloss. Im Zentrum werden zudem der Marktbrunnen, der Karlsplatz und der Eingang zur Stadtverwaltung in der besagten Zeit nicht angestrahlt werden. Das teilte eine Stadtsprecherin mit.

Beteiligt hat sich die Stadt zudem am Weltwassertag, der bereits am 22. März stattfand. „Wir erfassen beispielsweise seit Jahren für die städtischen Liegenschaften neben den Energieverbräuchen auch den Wasserverbrauch“, erklärt die neue Klimaschutzmanagerin Anne Häring. Mithilfe dieses Monitorings werden zum Beispiel Rohrbrüche und unbemerkte Leckagen in Sanitäranlagen schnell identifiziert und repariert. Zum Einsatz kommen vermehrt wassersparende Armaturen. So zeigte beispielsweise der Energiebericht der Stadt von 2019, dass trotz des heißen Sommers 2018 der Wasserverbrauch im Bereich der Schulen leicht zurückgegangen ist. „Dies ist unter anderem durch das sehr gute Verbraucherverhalten der Schüler und Lehrer erreicht worden“, meint Anne Häring.