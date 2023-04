Stadt Eisenach stellt Strafanzeige: Wieder Vandalen im Kartausgarten

Eisenach. Beete zertrampelt, Bänke und Mülleimer beschmiert und Schaden von 1200 Euro hinterlassen. Die Stadtverwaltung Eisenach bittet um Hinweise.

Gerade hatten es Eisenachs Stadtgärtner geschafft, trotz der vielen Arbeit um Sommergewinn und Bach-Geburtstag sowie bei den Vorbereitungen zum Osterspaziergang die Frühjahrsbepflanzung abzuschließen, da kamen die Vandalen. Insgesamt 11.550 Pflanzen, darunter Stiefmütterchen, Goldlack, Hornveilchen und Vergissmeinnicht, wurden in Beeten und Blumenschalen im Kartausgarten, am Carl-Alexander-Denkmal sowie Reuter-Wagner-Museum und Theaterplatz gepflanzt. Die städtischen Friedhofsgärtner bepflanzten zudem mit Blick auf das christliche Fest der Auferstehung Christi liebevoll Ehrengräber und Schalen.

Kaum war jedoch das ornamental bepflanzte V-Beet im Kartausgarten fertig, hatte dort bereits ein Hund seinen großen Haufen hinterlassen. Wenige Tage später waren die Gärtner regelrecht entsetzt. Die Blumen im V-Beet, aber auch im Wappenbeet des Kartausgartens waren gezielt zertrampelt worden. Zudem wurden drei Bänke und drei Papierkörbe mit Graffiti verunstaltet. Die Bänke sind erst vor zwei Jahren erneuert worden.

Der Schaden an den Pflanzbeeten ist so gut wie möglich repariert. Die Schmierereien an den Bänken werden zeitnah entfernt. Der Schaden allein an Bänken und Papierkörben beläuft sich auf rund 1200 Euro. „Der ideelle Schaden schmerzt uns Gärtner noch viel mehr, wenn diese Arbeit, besonders in einem Gartendenkmal, einfach so mit Füßen getreten wird“, so Rainer König, Sachbearbeiter Grünflächen und Friedhof. Er verweist auch auf die lange Vorbereitung, die mit der Frühjahrsbepflanzung einhergeht. Die Stadt Eisenach hat inzwischen Strafanzeige bei der Polizei gegen Unbekannt gestellt und ruft etwaige Zeugen auf, die etwas in Zusammenhang mit diesen Taten gesehen haben, sich bei Stadt oder Polizei zu melden.

Hinweise zu den Straftaten bitte per Mail an: infrastruktur@eisenach.de