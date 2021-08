Stadt Eisenach verschickt Wahlbenachrichtigungen

Der Bundestag wird am 26. September gewählt. Die Stadt Eisenach versendet in den nächsten Tagen die Wahlbenachrichtigungen. (Symbolfoto)

Eisenach. Die Stadt Eisenach beginnt mit dem Versenden der Wahlbenachrichtigungen zur Wahl des Bundestags.

In diesen Tagen verschickt die Eisenacher Stadtverwaltung die Wahlbenachrichtigungen an alle Wahlberechtigten: Am 26. September 2021 wird ein neuer Bundestag gewählt. Das Wählerverzeichnis liegt vom 6. bis 10. September in der Stadtverwaltung aus. Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, das Verzeichnis einzusehen und die Daten zu seiner Person auf Richtigkeit sowie Vollständigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls Änderungen zu beantragen.

Die Stadtverwaltung rechnet aufgrund der noch anhaltenden Pandemielage mit einer erhöhten Bereitschaft, per Brief die Stimmen abzugeben. Das Briefwahlbüro im Markt 2 öffnet am 6. September. Dort kann persönlich gewählt werden, allerdings ist eine Terminvereinbarung im Vorfeld nötig. Termine können telefonisch unter 03691/ 670704 oder online vereinbart werden.

Es gibt vier Möglichkeiten für die Wähler, ihre Briefwahlunterlagen zu beantragen, ohne im Briefwahlbüro persönlich zu erscheinen: per Post, online, per E-Mail und mittels QR-Code.

Die Postadresse für die schriftliche Beantragung lautet: Stadtverwaltung Eisenach, Wahlbüro Markt 2, 99817 Eisenach. Online werden die Unterlagen auf der Homepage der Stadt, Reiter Service – Unterpunkt Wahlen – Bundestagswahl 2021 beantragt. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen können die Wähler per Post an die Stadtverwaltung senden oder bis zum 26. September um 18 Uhr in den Briefkasten der Stadtverwaltung am Markt 2 einwerfen.

Per E-Mail können die Unterlagen unter der Adresse wahlen@eisenach.de angefordert werden. Während sich der QR-Code, der ebenfalls genutzt werden kann, auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet und mit dem Smartphone eingescannt wird. Der Antrag auf Briefwahl muss spätestens bis Freitag, 24. September, um 18 Uhr gestellt werden.

Wer Fragen zur Wahl hat oder selbst als Wahlhelfer tätig werden möchte, kann sich an das Eisenacher Wahlbüro wenden: Telefon 03691/ 670701, E-Mail: wahlen@eisenach.de. Für das Ehrenamt gibt es eine Aufwandsentschädigung von 40 Euro.