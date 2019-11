Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Eisenach warnt vor Gefahren im Wald

Im gesamten Eisenacher Stadtwald sterben aufgrund der langen Trockenheit in diesem Jahr und des Befalls durch Borkenkäfer Bäume ab oder sind bereits tot. Sie stellen eine Gefahr für Spaziergänger und Wanderer dar. Die Bäume sind nicht mehr standfest, Kronen und Äste drohen abzubrechen. Die Eisenacher Stadtverwaltung macht deshalb jetzt mit Warnschildern auf die Gefahren aufmerksam. Die Schilder wurden an zahlreichen Waldeingängen aufgestellt. Sie sind beispielsweise am Beginn des Rennsteigs im Ortsteil Hörschel, am Bergbaulehrpfad im Ortsteil Stedtfeld, am Mosewald, Petersberg oder an der Feodora-Promenade im Johannistal zu finden.