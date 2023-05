Stadt Eisenach will Hortgebühren erhöhen

Eisenach. Anpassung der Beiträge liegt bei durchschnittlich drei Prozent. Betreuung bleibt für Familien mit Einkommen unter 1060 Euro kostenfrei.

Die Stadtverwaltung hat den öffentlichen Gremien der Stadt Eisenach eine neue Satzung zur Gebührenstaffelung der Hortgebühren für die Stadt Eisenach vorgelegt. Sie soll in der nächsten Stadtratssitzung am Dienstag, 9. Mai, beschlossen werden, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben am Mittwoch mit.

Anlass für die Anpassung seien gestiegene Kosten bei den Betriebskosten, ebenso würde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung schon seit mehreren Jahren angemahnt, die Kostensituation regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Hortgebühren für Schulen in staatlicher Trägerschaft der Stadt Eisenach sind laut der Mitteilung seit 2013 unverändert.

Bereits im Ausschuss für Kultur, Soziales, Bildung und Sport war die Anpassung der Hortgebühren in der vorigen Woche das bestimmende Thema.

„Wir haben uns das nicht leicht gemacht, wir wissen um die Kostensteigerungen in den Familien. Dennoch müssen wir die Gebühren anpassen, um den Mehrbedarf an Sachkosten decken zu können“, sagt der Hauptamtliche Beigeordnete der Stadt Eisenach, Ingo Wachtmeister (SPD).

Eltern, deren Kinder derzeitig den Hort besuchen oder künftig besuchen, werden gemäß ihres Einkommens sozial gestaffelt an den Kosten der sonstigen Betriebskosten beteiligt.

Sachkostenbeitrag soll um maximal elf Euro steigen

Die Beteiligung der Eltern an den Personalkosten regelt indes Paragraf 4 der Thüringer Verordnung über die Beteiligung der Eltern an den Kosten für die Hortbetreuung. Dieses Geld vereinnahmt die Stadt Eisenach als Schulträger, muss es jedoch in voller Höhe an den Freistaat abführen.

Einkommen ab 1060 Euro – das ist die niedrigste Einkommensstufe – sollen künftig vier Euro pro Monat mehr zahlen, Einkommen zwischen 1500 und 2500 Euro acht Euro mehr pro Monat. Ab einem Einkommen von 2500 Euro sind es elf Euro.

Aktuell liegen damit die Hortgebühren zur Personalkosten- und Sachkostenbeteiligung zwischen 34 Euro und 84 Euro bei einer Betreuung über zehn Stunden pro Woche. Bei einer Betreuung unter zehn Stunden sind zwischen 20,40 Euro und 50,40 Euro zu zahlen. Eltern, deren Einkommen bis zu 1060 Euro beträgt sowie Empfänger von ALG II sind befreit.

Die Anpassung um durchschnittlich drei Prozent soll ab August 2023 rechtskräftig werden.