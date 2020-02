Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werra-Suhl-Tal investiert 1,25 Millionen Euro in die Kinderbetreuung

In der Stadtratssitzung am Dienstagabend verabschiedeten die Parlamentarier der Stadt Werra-Suhl-Tal per Beschluss den Haushaltsplan für die drei Kindertagesstätten des Evangelischen Betreuungs- und Hilfsvereins „Diakonia“ in den Ortsteilen Herda, Gospenroda und Wünschensuhl. Die Gesamtausgaben belaufen sich in diesem Jahr auf rund 1,64 Millionen Euro, wobei die Stadt diese Kosten mit einem Eigenanteil von rund 1,25 Millionen Euro unterstützt. „Rund 260.000 Euro kommen von Elternbeiträgen und etwa 100.000 Euro vom Land Thüringen für das kostenfreie Kita-Jahr“, erklärt Bürgermeister René Weisheit (Freie Wähler).

In den drei Einrichtungen durchgeführte Betriebserlaubnisverfahren brachten kleinere Mängel zum Vorschein, die durch den Erwerb verschiedener Gerätschaften schnell abgestellt werden können. Dies führt in einigen Haushaltsstellen zur Verdoppelung der Kosten.

Der Sozialausschuss berät seit Wochen über die Kitagebühren in der Stadt Werra-Suhl-Tal. René Weisheit informierte die Stadträte über den Stand der Beratungen. Noch gelten die Gebührenverordnungen für die Elternbeiträge der ursprünglichen Gemeinde vor dem kommunalen Zusammenschluss. „Wir wollen die Elternbeiträge vereinheitlichen“, sagt René Weisheit in den Mitteilungen des Bürgermeisters. Im März werde es diesbezüglich eine erste Beratung mit den Elternvertretern geben.