Stadt soll Bürger ausdrücklicher auf Fragerecht hinweisen

Anders als bisher wird das Rathaus künftig auf die Möglichkeit hinweisen, dass Bürger im Vorfeld von Stadtratssitzungen Fragen stellen können. Das ist einem Antrag der SPD-Fraktion zu verdanken. Die SPD war der Meinung, dass Einwohner oft gar nichts von dieser Möglichkeit wissen. Demnach muss die Stadt nun die Termine für die Ratssitzungen per Pressemitteilung vier Wochen vorher bekannt machen. Die nächste Ratssitzung findet am 9. Juni statt, teilte die Stadt jetzt mit. Bürger sowie Vereine und Verbände mit Sitz in Eisenach können, so Stadtsprecherin Janina Walter, ein bis zwei Anfragen stellen. Bei jeder Anfrage zu einem bestimmten Thema seien bis zu fünf Fragepunkte möglich. Wichtig sei, betont Walter, dass der Stadtrat für das Thema zuständig ist. „Fragen zu Tagesordnungspunkten der gleichen Stadtratssitzung sind nicht zulässig.“ Die Fragen müssen spätestens 15 Kalendertage vor der Sitzung schriftlich im Büro des Stadtrates vorliegen. Für die Sitzung am 9. Juni können bis 25. Mai Fragen eingereicht werden – an Stadtverwaltung Eisenach, Büro des Stadtrates, Markt 2, 99817 Eisenach oder per Mail an buero-stadtrat@eisenach.de.

In der öffentlichen Stadtratssitzung werden die Einwohnerfragen öffentlich beantwortet.