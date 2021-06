Stadt und Kreis knapp an den Grenzen

Wartburgregion. Aktuelle Corona-Zahlen aus der Wartburgregion.

In Eisenach bewegen sich die Sieben-Tage-Inzidenzwerte derzeit von Tag zu Tag so um die nächste Lockerungsgrenze herum. Die liegt bei 35 Corona-Neuinfektionen und wurde nun (Stand 1. Juni, 3.11 Uhr: 35,5) wieder leicht überschritten. Im Kreis ist die 50 der Grenzwert, den es bis Freitag zu unterbieten gilt, um dann möglicherweise ab Sonntag auf die Lockerungen wie in Eisenach zu kommen (Stand 1. Juni, 3.11 Uhr: 49,6).

Unterdessen geht die Zahl der aktiven Infektionen in der Region weiter deutlich zurück. In Eisenach sind es 49, im Wartburgkreis 238 mit den Schwerpunkten Ruhla (38 Fälle), Bad Salzungen (34) und Hörselberg-Hainich (24). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion liegt bei 311.

Im Eisenacher St. Georg-Klinikum werden acht Covid-Patienten betreut, davon einer auf der Intensivstation.