Stadtrat Eisenach tagt unter Corona-Bedingungen in Sporthalle

Unter Corona-Bedingungen in der Werner-Aßmann-Halle kam der Eisenacher Stadtrat am Dienstag zusammen. Eingangs- und Abstandsregelungen waren den Auflagen angepasst. Für den Haushalt der Verkehrsbetriebe Wartburgregion (VUW) gab es im Rat keine Zustimmung. Nach Meinung der Redner von SPD, FDP und CDU sind viele Fragen im Zahlenwerk der VUW noch offen. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) verwies in der Fürrede auf den entsprechenden Kreistagsbeschluss – ohne Erfolg.