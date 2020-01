Stadtverwaltung optimistisch, Sportvereine skeptisch

Ein Gedankenaustausch zwischen Verantwortlichen der Stadtverwaltung und Vertretern von Eisenacher Sportvereinen zu Stand und Planung der Sanierung und Schaffung von Sportstätten kommt um Themen wie Hochwasserschutz, Erneuerung von Spielplätzen, Fahrbahnen und Gehwegen, der Sanierung von Schulen und Kindergärten und der Modernisierung von Museen nicht umhin.

Dringender Investitionsbedarf

Fortfahren lässt sich diese Liste mit der Digitalisierung der Stadtverwaltung, der Reparatur von Stützmauern und anderen Anlagen in der Südstadt oder der Ausstattung der Feuerwehren. In diesen Bereichen gibt es ebenso dringenden Investitionsbedarf der Stadt. Das gilt auch für den Bau einer Drei-Felder-Halle, die auf der Sportstätten-Prioritätenliste der Verwaltung ganz oben steht.

Den Sportvereinen geht das alles deutlich zu langsam. Dass behördliche Mühlen langsam mahlen, machte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) beim Meinungsaustausch am Donnerstag deutlich.

Grundlegender Mangel an Sporthallen

Wieviel Geld die Stadt Eisenach zwischen 2013 und 2019 in die Sportanlagen investierte, erklärte Klaus Zuschlag vom Fachamt der Verwaltung bei einer Präsentation. Den grundlegenden Mangel an Sporthallenfläche konnte die Stadt damit freilich nicht beheben. In Schulsporthallen floss zum Beispiel gut eine Million Euro, in die Werner-Aßmann-Halle etwa 550.000 Euro, in die Seelenbinder-Halle 183.000 Euro.

Der Handlungsbedarf ist dennoch enorm. Die Verwaltung hat einen Plan und will Projekte in diesem und dem nächsten Jahr umsetzen oder auf den Weg bringen. Der Ausbau der Jahnsporthalle mit einem Sanitärtrakt beginnt heuer, ist sich die Verwaltung so gut wie sicher.

In diesem Zusammenhang wird die Halle auch ein bis zwei Monate geschlossen werden müssen, erläuterte die Verwaltung den in ihrer Grundhaltung vorrangig skeptischen Vertreten von Sportvereinen. Um diese in den vergangenen Jahren manifestierte Skepsis auszuräumen, mussten und müssen die Vertreter der Stadtverwaltung reichlich Worte aufbringen. „Glauben sie mir, es läuft“, versprach Wolf in die Runde.

Den Spatz in der Hand, statt die Taube auf dem Dach

Ende Januar würde der Variantenvergleich für den Bau der Drei-Felder-Halle für den Wettkampf- und Schulsport samt Berufsschule am Erhardt-Platz vorliegen. Dann werde man unabhängig der Position des Kreistages zur Beteiligung an der Berufsschule wissen, was die günstigste Variante sei.

Kreissportbund-Vorsitzender Volker Schrader glaubt nicht an ein finanzielles Engagement des Kreises für das teure Projekt im denkmalgeschützten O1-Gebäude des ehemaligen Automobilwerkes und steht mit dieser Meinung nicht alleine da. Der Spatz in der Hand ist vielen Sportvereinen ergo lieber als die Taube auf dem Dach.

Kleine Schritte zum Erfolg

Die kalkulierten 4,8 Millionen Euro für die in diesem Jahr anstehende Sanierung der Mosewaldschule reichten wohl nicht aus, um die dazugehörige Sporthalle am Nordplatz mit zu sanieren, prophezeit die Verwaltung. Man werde nachziehen müssen, so die Oberbürgermeisterin, die den Weg der kleinen Schritte beschrieb. Die Prallwandanlage in der Aßmann-Halle werde im Sommer erneuert. Die etwa sechs Millionen Euro teure Komplettsanierung der Halle mit DDR-Charme – in der Prioritätenliste auf Platz 8 – brauche freilich noch Zeit und Geld.

Michael Klostermann, Vorsitzender des SV Wartburgstadt und SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, verwies kritisch mehrfach auf die anstehende Haushaltsdebatte. Wünsche, wie eingangs beschrieben, gibt es massenhaft, zu realisieren wird wohl nur ein Bruchteil dessen sein.

Für den Anbau eines neuen Sanitätstraktes an der Goethesporthalle ist das Geld für die Planungsleistungen bis Phase drei im Etat eingeplant. Jetzt fehlt noch ein Grundsatzbeschluss des Stadtrates. Für eine Konzeptstudie zur Sporthalle Wartburgschule – Anbau oder Neubau – ist ebenfalls Geld im Etat angemeldet.