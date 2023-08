Der Auftakt des Stadtradelns in Eisenach findet am Rathaus statt. Die Aktion ist Thema beim aktuellen Stammtisch der Radfahrer.

Stammtisch der Radfahrer in Eisenach

Eisenach. Radfahrer sind zum Stammtisch des ADFC in Eisenach eingeladen. Es geht um Aktionen wie Stadtradeln, Fahrradcodierung und geführte Touren.

Der ADFC Kreisverband Wartburgkreis lädt zum öffentlichen Radlerstammtisch am Mittwoch, 30. August, um 19 Uhr in den Irish Pub, Goethestraße 25 in Eisenach, ein. Dort gibt es Informationen zum Stadtradeln und den damit verbundenen Aktionen wie Fahrradcodierung und geführte Radtouren. Die Anmeldung zum Stadtradeln ist unter www.stadtradeln.de/eisenach möglich.

Ebenso werden die Ergebnisse der Landesversammlung des ADFC präsentiert. Dort war ein Schwerpunkt der Radverkehr im ländlichen Raum. Hier liegen auch in der Wartburgregion noch enorme Möglichkeiten. Zum Stammtisch sind alle eingeladen, die sich für das Radfahren in Eisenach und im Wartburgkreis interessieren.