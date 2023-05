Eine Büste von Johann Wolfgang von Goethe steht im sanierten Romantikerhaus in Jena.

Starke Frau der Schriftstellerfamilie Mann steht im Mittelpunkt eines Vortrags in Eisenach

Eisenach. Eisenacher Goethe-Gesellschaft lädt zum Vortrag über Julia Mann.

Am Mittwoch, dem 10. Mai wird zum wiederholten Male Dieter Strauss aus Offenbach einen Vortrag vor der Goethe-Gesellschaft Eisenach halten. Unter dem Titel „Julia Mann – die starke Brasilianerin hinter der berühmten Schriftstellerfamilie“ wird der Referent das bewegte Leben der Julia Mann, geb. Da Silva-Bruhns, nachzeichnen. Beginn ist 18.30 Uhr in der Aula der Jakob-Schule, teilt die Goethe-Gesellschaft mit.

„Dass die Mutter von Thomas und Heinrich Mann Brasilianerin war und 1851 bei Rio de Janeiro geboren wurde, wissen selbst manche Germanisten nicht“, schreibt dazu der Referent, Strauss. Und weiter: „Ihr Weg führte vom ‘Glück in den Tropen’ in das – für Thomas Mann – ‘mittelalterliche Lübeck’ und in die Ehe mit dem Finanzsenator Mann. Ein Leben zwischen den Kulturen, das für das spätere Exil und Weltbürgertum ihrer Schriftstellersöhne Heinrich und Thomas Mann prägend war und deren literarisches Werk beeinflusst hat.“

Der Vortrag solle Lust machen, wieder einmal einen Mann zu lesen, so Strauss.

Dieter Strauss hat 33 Jahre für das Goethe-Institut auf vier Kontinenten gearbeitet und lebt heute als freier Referent und Sachbuchautor in Offenbach.