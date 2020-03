Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Starkregen verursacht Hochwasser im Wartburgkreis - Feuerwehren im Dauereinsatz

Starkregenfälle haben im Wartburgkreis zu Überschwemmungen geführt. Bis zum Abend sei die Feuerwehr am Mittwoch zu fast 60 Einsätzen ausgerückt, teilte das Landratsamt am Donnerstag in Bad Salzungen mit. Besonders betroffen waren den Angaben zufolge die Städte und Gemeinden Vacha, Buttlar, Geisa, Stadtlengsfeld, Kraynberggemeinde, Barchfeld und Bad Salzungen.

Verletzte gab es den ersten Berichten zufolge nicht.

In Geisa drang den Angaben zufolge unter anderem Wasser in einen Supermarkt ein. In Immelborn stand eine Unterführung unter Wasser, in Buttlar, Vacha und der Kraynberggemeinde liefen Keller voll. Die Bundesstraße 84 wurde kurz hinter Buttlar zeitweise überflutet.

In der Krayenberggemeinde stürzte ein Baum auf die Landesstraße 1022, auch die L 2601 musste streckenweise voll gesperrt werden.