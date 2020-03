Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Start in der Höhle verschoben

Der sonst immer Anfang April anstehende Saisonstart für die Kittelsthaler Tropfsteinhöhle wird auf einen späteren Termin verschoben. Auch in der Ruhlaer Stadtverwaltung greifen umfangreiche Maßnahmen wegen der Gefahr durch das Coronavirus. So wird die Bibliothek für den Besucherverkehr geschlossen, Ausleihen via Internet (Onleihe) bleibt möglich. Die Naturparkinfo auf dem Marktplatz schließt ebenso ihre Pforten. Die Verwaltung selbst wird ab Mittwoch für den Besucherverkehr nicht mehr erreichbar sein. Für Notfälle ist eine Hotline in Vorbereitung. Veranstaltungen wie der Ortsentwicklungsstammtisch Kittelsthal (17. März) fallen aus.