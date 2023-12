Start-Up-Kirche Eisenach spielt Theater

Eisenach Krippenspiel wird Open-Air aufgeführt

Gemeinsam mit der Landeskirchlichen Gemeinschaft Eisenach veranstaltet die Start-Up-Kirche Eisenach am Sonntag, dem 24. Dezember das Open-Air-Krippenspiel „Hirtenweihnacht“, teilt Pfarrerin Cordula Lindörfer mit.

Beginnend an der Wandelhalle wird die bekannte christliche Weihnachtgeschichte an vier Stationen als Theaterstück gespielt. Beteiligt sind 13 Schauspielerinnen und Schauspieler im Alter ab vier Jahren aus beiden Kirchengemeinden. Begleitet wird das Theaterstück von jungen Musikern, die auch zum Mitsingen einladen. An der letzten Station, dem Drachenspielplatz im Johannistal, wartet ein Lagerfeuer mit Punsch auf diejenigen, die mit der Bescherung noch etwas abwarten können. Start an der Wandelhalle ist um 15 Uhr. Das Krippenspiel geht bis etwa 16.30 Uhr.