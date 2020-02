Startschuss für die närrischen Tage in der Region

Helau. Die ersten Karnevalisten der Region, vor allem im Westen des Kreises starteten in die närrische Zeit.

Marksuhl tanzt

Der Marksuhler Karneval Club startet in die 55. Saison unter dem Motto: „Marksuhl es lacht“. Auf der Bühne im dicht besetzten Saal des Landgasthofes „Zum grünen Baum“ wechselten sich Tanz, Gesang und satirische Worte ab. Ganz „hip“ präsentierte sich der neu gestaltete Elferratstisch mit LED-Beleuchtung. Nach Einmarsch von Elferrat und dem Präsidenten Tobias Franke begrüßte das Prinzenpaar Josie und Ronny Jeschke aus Burkhardtroda das zahlreiche Publikum mit einer Tanzeinlage.

Gemeindediener Frank Rudloff in schwarzem Anzug und Hut, berichtete, was sich so an kuriosen Geschichten im Ort abspielt. Die junge Showtanzgruppe die sich stetig über Nachwuchs freuen kann, entführte das Publikum nicht nur nach Las Vegas, sondern nahm es auch mit zum ersten Schultag und beschrieb den Zyklus der Frau.

Auch einen Rückblick gab es auf 55 Jahre Marksuhler Karneval Club und eine Ehrenmitgliedschaft für Saalwirt Enriko Anacker. Insgesamt zählt der Karneval-Verein 166 Mitglieder. Sportliche, aber aber auch chaotische Damen legten unter strengem Blick ihrer Trainerin Nadine Franke neben einem Work In, einem Work Out Wert auf Work Trink.

Berka wie essingt und lacht

Ein faszinierendes Programm für alle Narren bot der Berkaer Carneval Verein zur 61. Session den 270 Gästen im Saal des Bürgerhauses. Gespickt mit tollen Tanznummern und allein sieben Protagonisten in der Bütt war es ein Programm, das keine Wünsche offen ließ.

Schon die wortreiche Eröffnung durch Vereinspräsident Tobias Salzmann und Sitzungspräsident Matthias Mayr ließ erahnen, was auf die Narren zukommen würde. Selbst Ortsteilbürgermeisterin Nicole Harnig ließ es sich nicht nehmen, Prinzenpaar Prinz Andreas II und Prinzessin Jessica mit Blumen zu gratulieren.

Herr Fröhlich und Herr Schön (von links) sind aus dem Berkaer Karneval nicht wegzudenken Foto: Rüdiger Schwanz

Mit „The final Countdown“ hatte zuvor die Hofkapelle schon einen stimmungsvollen Auftakt kreiert. Nach dem schmissigen Marschballett in den neuen Kostümen traten Herr Fröhlich (Olaf Salzmann) und Herr Schön (Holger Trostmann) als Erste in die Bütt. Aber auch die anderen Redner in der Bütt, ob Luisa Hänsel als „Eine Arbeitssuchende“, Susanne Salzmann als „Die Berksche Dorte“, Christian Salzmann als ‘Olga-Die Heimkehrerin’ oder Rainer Ullrich und Lars Bergmann als „MUDL AG“ erschütterten das Zwerchfell.

Mit reichlich Beifall dankten es die Narren im Saal, die sich bei den Schunkelrunden zwischendurch selbst textsicher ins Zeug legten. Was die Mädels, die jungen wie die erfahrenen, indes beim Tanzen auf die Bühne zauberten, genügte höchsten Ansprüchen. Dem stand am Ende natürlich das Männerballett beim ‘Mann -Can’ in nichts nach.

FernbreitenbachHelau!

Zum Auftakt der heißen Phase seiner 49. Karnevalssaison zelebrierte der aus 90 erwachsenen Mitgliedern und über 60 Kindern bestehende Fernbreitenbacher Carneval Verein (FCV) im vollen Saal der Gaststätte „Zur Goldenen Gans“ eine über vierstündige, mitreißende Show.

Das Fernbreitenbacher Prinzenpaar Simone I. und Michel I. Foto: Klaus Fink

Nach dem Einmarsch des Elferrates mit Sitzungspräsident Manfred Börner, der die Anwesenden begrüßte, dem Prinzenpaar Simone die Erste und Michel der Erste alias Simone und Michel Beyer, die das närrische Treiben per „Bekanntmachung“ majestätisch-witzig proklamierten, erklang der beliebte Karnevalsschlager und die Gardemädels legten eine flotte Sohle hin.

In ihrem Element waren dann viele Aktive, die sich tosenden Applaus und stehende Ovationen verdienten. Darunter FCV-Präsident Steffen Göpel mit Partnerin Rebecca, die als „Herr Goethe“ und „Frau Schiller“ zum kuriosen Dorfgeschehen plauderten, und das Gesangsquartett Lena, Bianca, Doreen und Nicole, das als „Die vier Jahreszeiten“ lustig-nostalgische Lieder trällerten.

Das Jungenballett trat zum Queen-Medley auf – mit Freddie Mercury im Viererpack! Tanzmariechen Lara-Sophie Wittich glänzte solo und reichlich das Zwerchfell strapazierten Babett als „Tochter der Staatsmacht“ (der DDR) mit „Kindheitserinnerungen“ oder Pascal Kehr alias „Kalle“ mit dem „Kneipengespräch“, bevor die bunte Show gegen Mitternacht mit dem großen Finale ausklang.