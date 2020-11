Statische Prüfung für Jahnsporthalle in Eisenach lässt auf sich warten

„Was ist mit dem Gutachten zur Jahnsporthalle?“, wollte Stadträtin Gisela Rexrodt (parteilos, für FDP) zur Sitzung des Hauptausschusses am Dienstagabend wissen. Laut Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) sind am 30. Oktober Proben des Baumaterials entnommen worden. Auf dieser Grundlage werde der Statiker sein Gutachten erarbeiten.

Eigentlich sollte ein Anbau mit neuen Sanitäranlagen errichtet werden. Es stellte sich heraus, dass die Dachkonstruktion der Jahnsporthalle nicht mehr tragfähig genug ist. Noch vor einem Jahr, so erinnerte Stadträtin Karin May (Linke), ist dem Gebäude aber eine ausreichende Statik bescheinigt worden. Sie versteht nicht, wie sich in einem so kurzen Zeitraum der Zustand derart verändert haben sollte. Der Bürgermeister erklärte, dass erst mit dem Bauantrag für den Anbau „die Dinge nochmals hinterfragt worden sind“. Der Statiker habe dann eine Untersagung der Nutzung empfohlen, die Stadt sei dem nachgekommen. Für den Sportunterricht mehrerer Schulen und für Vereine mussten andere Hallen und Trainingszeiten gefunden werden.

Stadtrat Michael Klostermann (SPD) dankte der Verwaltung, dass es für alle eine Lösung gegeben hat, mahnte aber, dass dies kein Dauerzustand sein kann. Er verlangte, dem Statiker eine Frist zu setzen. An Möller gewandt, erinnerte er: „Sie haben Ergebnisse für Mitte November angekündigt.“ Doch auf einen Termin wollte sich dieser nicht mehr festlegen. Klostermann will vor der Sitzung des Stadtrats am 1. Dezember Klarheit.

An dem Tag soll der Stadtrat entscheiden, ob er für 1,1 Millionen Euro eine Traglufthalle kauft, die als Sportstätte nutzbar sein soll. Dezernent Ingo Wachtmeister (SPD) erläuterte, dass diese Traglufthalle auf alle Fälle als Ersatz gebraucht wird, egal ob für die Jahnsporthalle, die Sporthalle an der Mosewaldschule oder eine andere. Wo die Traglufthalle aufgebaut werden soll, steht noch nicht fest.