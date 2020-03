Statisten werden Chronisten

Die Fernsehserie Familie Dr. Kleist, die schon auf 129 Folgen in neun Staffeln wuchs, besitzt Suchtpotenzial. Die seit April 2004 ausgestrahlte Serie macht nicht nur Eisenacher süchtig, sondern Fernsehzuschauer deutschlandweit. Zum Valentinstag glänzte Dr. Kleist mit ordentlicher Einschaltquote. Auch die Macher der Serie sind süchtig – süchtig nach Weiterdrehen und süchtig nach Statisten, die die Drehszenen personell beleben. Filmleute suchen in Eisenach aber nicht erst seit Dr. Kleist Statisten.

„Wir trugen alte Studentenuniformen und haben uns einen ganzen Tag auf der Wartburg aufgehalten“, erinnert sich der 89-jährige Eisenacher Werner Hilke an die Dreharbeiten für den Defa-Film „Und wieder 48“ im Jahr 1948. Damals, kurz nach dem Krieg, waren die Dreharbeiten ein Großereignis in der Stadt, erinnert sich der einstige Schüler der Ernst-Abbe-Schule. „Voller Freude sind wir ins Kino gerannt, als der Film angelaufen ist“, fährt der Statist von damals fort. Die Enttäuschung war groß, denn erst am Filmende blitzten die Statisten für kaum fünf Sekunden auf. „Keiner konnte sich erkennen“, so Werner Hilke. Aber auf der Wartburg kommt es zum Happy End. Die Burg vereint Else (Inge von Wangenheim) und Heinz (Ernst Wilhelm Borchert).