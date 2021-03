Insgesamt 19 Stimmberechtigte aus den Mitgliedsgemeinden Amt Creuzburg, Berka/Hainich, Bischofroda, Frankenroda, Hallungen, Krauthausen, Lauterbach und Nazza stimmen im Saal der „Gaststätte am Schloss“ für den Haushalt 2021.

Bischofroda. Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal stimmt in Bischofroda für den diesjährigen Haushaltsplan.

Stellenzahl in Hanich-Werratal auf „absolutem Tiefstand“

„Im vierten Jahr in Folge kann die VG-Umlage bei 125 Euro pro Einwohner gehalten werden – diese über Jahre laufende Konstante bietet unseren Mitgliedsgemeinden Planungssicherheit“, macht die Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal, Karola Hunstock (CDU), zur Gemeinschaftsversammlung im Saal von Bischofroda den Beschluss der Haushaltssatzung für 2021 schmackhaft, der letztlich ohne großen Diskussionsbedarf einstimmig fällt. Der Haushalt sei zwar nahezu identisch mit dem des Vorjahres, aber für die Ausgeglichenheit müsse ein Teil der Subventionen aus dem Neugliederungsgesetz der Rücklage entnommen werden. Die Umlage spült der VG rund 1,18 Millionen Euro in die Kasse. „Ich bin optimistisch, dass wir auch 2022 noch einmal mit einer Umlage von 125 Euro pro Einwohner auskommen“, betont die Gemeinschaftsvorsitzende. So ist eine Entnahme von 240.000 Euro aus der aktuell mit 387.000 Euro gefüllten Rücklage nötig, um die Umlage zu stützen. Die verbleibenden 147.000 Euro warten auf der „hohen Kante“ für die Umlagen-Subventionierung im nächsten Jahr.