Sternsinger gehen von Haus zu Haus

Georg, Charlotte, Salomé, Martin, Anna-Maria, Emilia, Anna, Katharina, Richard, Alina und Selina sind in den nächsten Tagen als Sternsinger unterwegs. Der Aussendungsgottesdient hat am Donnerstag in der katholischen Pfarrei St. Elisabeth in Eisenach stattgefunden. Die Kinder sammeln in diesem Jahr für Altersgefährten im Libanon. Sie singen bei Familien, in Einrichtungen und Unternehmen in Eisenach, Gerstungen, Ruhla, Thal und Seebach.